Le scene di strada ritratte dal fotografo nigeriano Chukwudi Onwumere mostrano il passaggio dei venditori ambulanti che vanno e vengono dal lavoro. Sono scene comuni in Nigeria, dove, come nel resto dei paesi africani, il commercio ambulante è molto diffuso. Onwumere ha realizzato questa serie, chiamata Road runners, lungo le strade ad alto scorrimento delle città dello stato di Ogun, in particolare ad Abuja, la capitale.

La mancanza di solide strutture politiche, economiche e sociali è una delle ragioni che portano molti giovani nigeriani a diventare ambulanti: c’è chi aiuta i genitori a vendere la merce prima e dopo la scuola e c’è chi usa il mercato informale per dare visibilità alle proprie creazioni senza spendere troppo. Si stima che il 35 per cento dei nigeriani tra i 15 e i 34 anni sia disoccupato e il 28 per cento sia invece sottoccupato. Per strada si vende di tutto: dagli occhiali da sole ai pop corn, dai cerchioni delle auto alla zucca bollita. È un centro commerciale a cielo aperto e senza pareti, che usa spazi informali e pubblici.