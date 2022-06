Farfalle Le farfalle monarca del Nordamerica (Danaus plexippus) non sono in declino. La farfalla è molto studiata negli Stati Uniti perché è considerata un insetto iconico, che rappresenta tutte le specie minacciate dalle trasformazioni ambientali. Inoltre, il suo comportamento migratorio la espone a ulteriori rischi. Ma confrontando le osservazioni effettuate tra il 1993 e il 2018 è emerso che la popolazione è stabile. In alcune aree le farfalle sono diminuite, anche a causa dell’uso del diserbante glifosato, ma in altre sono in crescita, favorite dall’aumento delle temperature. Tuttavia, secondo lo studio pubblicato su Global Change Biology, alla lunga gli effetti della crisi climatica potrebbero mettere in pericolo la specie. Nella foto: farfalle monarca nella riserva di El Rosario, in Messico