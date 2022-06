Salute L’instabilità dei cromosomi, che causa una serie di modifiche nel dna, è associata allo sviluppo di vari tipi di cancro. Due studi pubblicati su Nature hanno ricostruito nel dettaglio le variazioni relative a più di mille tumori negli esseri umani, informazioni che potrebbero essere utili per garantire cure migliori. In alcuni casi le variazioni non appaiono legate a fattori di rischio noti, come il fumo o il consumo di alcolici.