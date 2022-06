Colombia Il 28 giugno un incendio scoppiato in un carcere della città di Tuluá, nel dipartimento di Valle del Cauca, nell’ovest del paese, ha provocato 51 vittime e decine di feriti tra i detenuti. In Colombia ci sono 132 istituti penitenziari: dovrebbero accogliere al massimo 80mila detenuti, ma al momento ospitano più di 180mila.

Stati Uniti-Messico Almeno 46 migranti sono stati trovati morti in un autoarticolato a San Antonio, in Texas. Secondo le autorità sono morti asfissiati a causa del caldo. Altri sedici sono stati ricoverati in ospedale.