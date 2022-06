Il 29 giugno per il terzo giorno consecutivo agli abitanti e alle aziende di Tokyo, alle prese con l’ondata di caldo più grave dal 1875, è stato chiesto di limitare il consumo di energia per evitare i blackout, scrive il Mainichi Shimbun. La stagione delle piogge è finita con un anticipo che non si registrava dal 1951 e il paese è nella morsa del caldo. Le aziende che forniscono gas ed elettricità hanno cominciato a offrire punti equivalenti a somme di denaro da accumulare alle famiglie che nei mesi estivi consumeranno di meno.