Biologia I roditori della specie Geomys pinetis (nella foto) scavano lunghi tunnel nelle praterie del Nordamerica. Secondo Current Biology, le radici che crescono all’interno dei tunnel costituiscono tra il 20 e il 60 per cento dell’alimentazione degli animali. Dato che di solito le radici si sviluppano più in superficie, è possibile che siano i tunnel a farle crescere. I roditori modificherebbero quindi l’habitat, come fanno i castori.