In Italia rallenta la diffusione del covid-19. Tra l’11 e il 17 agosto sono stati registrati 154.447 contagi e 729 morti, contro i 229.579 contagi e 1.003 morti della settimana precedente. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie rileva un miglioramento della situazione in Europa, con una riduzione dei casi del 30 per cento nella seconda settimana di agosto. I contagi aumentano solo in alcuni paesi dell’Europa orientale. Il tasso d’infezione su due settimane, dal 24 luglio al 7 agosto, è di 842 casi per centomila abitanti.