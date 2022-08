La Seoul national university, l’ateneo pubblico più prestigioso della Corea del Sud, ha mantenuto negli ultimi dieci anni il primato negativo fra i 316 edifici ad alto consumo energetico di Seoul, scrive il settimanale Jugan Kyunghyang. Il motivo principale dell’alto consumo e delle emissioni di gas serra è la gran quantità di ricerche scientifiche svolte nell’ateneo, con apparecchiature accese 24 ore su 24. Nel 2008 l’università si era impegnata a diventare sostenibile, ma la strada è ancora lunga, continua il settimanale. In parte il problema si può contrastare con l’adozione d’infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile, ma non basta. C’è anche una funzione sociale che le università devono svolgere: molti atenei stranieri hanno attivato corsi incentrati sullo studio del clima e dell’ambiente.