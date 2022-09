“ Il 9 settembre il president e Gustavo Petro ha detto che sta valutando la possibilità di decretare lo stato d’emergenza economica per affrontare al meglio la crisi climatica che colpisce varie regioni della Colombia e potrebbe aggravarsi nei prossimi mesi a causa dell’aumento delle piogge torrenziali”, scrive El Espectador. La proposta, se sarà approvata, permetterà a Petro di far passare leggi e decreti senza dibattito parlamentare per almeno tre mesi. L’emergenza economica era già stata dichiarata nel 2020 dall’ex presidente Iván Duque per affrontare la pandemia di covid-19.