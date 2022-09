Amber Parker, professoressa d’inglese al liceo Franklin di El Paso, in Texas, ha detto agli studenti di non dire mai “pedofilo”. “Non è giusto chiamare così queste persone”, ha spiegato alla classe, “quindi non useremo più questa parola. Diremo invece ‘persona attratta dai minorenni’. Non è giusto giudicare qualcuno solo perché vuole fare sesso con un bambino di cinque anni”. L’insegnante è stata registrata sul telefono da uno studente, che ha diffuso il suo discorso. Ora è stata sospesa dall’insegnamento.