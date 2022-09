◆ Quest’estate il Pakistan è stato colpito da violente piogge monsoniche, che hanno causato le più gravi alluvioni nella storia del paese. Secondo gli scienziati, la probabilità che avvenisse una catastrofe simile è stata aumentata dalla crisi climatica. I ricercatori del progetto World weather attribution hanno analizzato la situazione tra la metà di giugno e la fine di agosto, soffermandosi su due elementi: le precipitazioni medie nella valle dell’Indo su sessanta giorni e il record di piogge cadute in cinque giorni nelle province del Sindh e del Belucistan. I dati indicano che la crisi climatica ha aumentato in modo significativo la probabilità di piogge eccezionali, ma sul disastro hanno inciso anche altri fattori, come la costruzione di insediamenti in aree vulnerabili e la mancanza di un sistema di controllo delle acque.