“Quando ero piccolo non pensavo di avere grandi prospettive per il futuro”, racconta il fotografo lettone Ivars Gravlejs. “Nel 1990, dopo la fine del comunismo, mia madre aveva quarant’anni e non riusciva a trovare un lavoro perché era considerata troppo vecchia. Intorno a me vedevo tanta concorrenza e materialismo”. Un giorno però insieme al cugino, Gravlejs trovò la macchina fotografica del nonno. All’epoca aveva cinque anni: “I materiali per lo sviluppo e le stampe costavano poco, potevamo sperimentare”.

“Ci sono esercizi più ortodossi (come le esposizioni multiple) e quelli selvaggiamente non convenzionali (filmati di incendi appiccati sui banchi degli insegnanti, sedie scagliate in giro)”, racconta Gravlejs. Nella sezione Scream flash sono raccolte le foto scattate a sorpresa ai nuovi arrivati, mentre in Fight i ragazzi fanno finta di picchiarsi davanti alla macchina fotografica: “Spesso i più forti cominciavano a infastidire i più deboli. Ma capitava anche il contrario, solo per i pochi secondi in cui facevo la foto. Era come un gioco di combattimento. Erano consapevoli dell’importanza della fotografia e volevano che le loro manifestazioni di forza fisica fossero documentate”. In un’altra sezione ci sono le immagini in cui Gravlejs interpreta vari ruoli, come un uomo ubriaco o mentre finge di compiere un atto terroristico su dei binari ferroviari.