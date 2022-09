(Fonte: The Economist)

Il mondo sta tornando ai livelli di attività di prima della pandemia, scrive l’Economist. Lo suggerisce un indice basato su otto settori, tra cui il traffico stradale, i viaggi in aereo e gli spettatori nei cinema e agli eventi sportivi. Ad agosto l’indice mondiale ha toccato quota 84, contro i cento di prima della pandemia (ora l’Italia è a 91). In molti paesi europei cominciano però a risalire i contagi. E preoccupa la nuova sottovariante omicron Ba.2.75.2 (“figlia” della Ba.2.75, detta Centaurus), rilevata in vari paesi, tra cui India, Germania e Spagna.