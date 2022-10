La sindrome a lungo termine del covid-19, o covid lungo, potrebbe continuare a interessare per molto tempo le persone colpite. In uno studio realizzato in Scozia, pubblicato su Nature Communications, un gruppo di ricercatori ha analizzato le condizioni di salute di persone che avevano avuto il covid a sei, dodici e diciotto mesi dal contagio. Il 6 per cento dei circa 30mila intervistati che avevano avuto un’infezione con sintomi non aveva recuperato e il 42 per cento aveva recuperato solo parzialmente. Le percentuali cambiavano poco nelle indagini a dodici e diciotto mesi. Lo studio aveva anche un gruppo di controllo: 62mila persone che non erano mai state infettate dal sars-cov-2. Confrontando lo stato di salute dei due gruppi, è stato possibile stabilire più chiaramente quali fossero i sintomi – come stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e debolezza – attribuibili al covid lungo e la loro frequenza. Si è visto inoltre che il vaccino sembra offrire una certa protezione dalla malattia prolungata.