Da sette anni il Venezuela vive una grave crisi economica. Il crollo del prezzo del petrolio e la corruzione della classe politica hanno spinto più di sette milioni di persone ad andarsene. “La situazione è paragonabile a quella dei paesi che hanno attraversato un conflitto armato”, dice la fotografa venezuelana Fabiola Ferrero, che quest’anno ha vinto il Carmignac photojournalism award, un importante premio di fotogiornalismo. Ferrero è tornata in Venezuela nel 2021, due anni dopo essere emigrata: “Ho trovato un paese più povero e anziano. Questa situazione drammatica mi ha spinto a cercare rifugio nei miei ricordi e in quelli degli altri. Con le mie foto volevo mostrare le tracce del passato in cui sono cresciuta e in cui c’era più ricchezza”.