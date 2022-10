Stando a una bozza ottenuta da Politico, la normativa Euro 7 sulle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a motore, attesa per il 9 novembre, sarà molto meno severa del previsto: i motori diesel saranno soggetti agli stessi limiti attualmente in vigore per quelli a benzina. Secondo alcuni sarebbe inutile investire per migliorare una tecnologia che in base agli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica dovrà essere abbandonata entro il 2035. Ma altri accusano Bruxelles di essersi piegata alle richieste delle lobby.