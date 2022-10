Epidemie Quattordici casi di ebola sono stati registrati nella regione di Kampala, la capitale ugandese. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, finora nel paese sono morte 44 persone. ◆ I casi di colera sono in aumento nel mondo. Ad Haiti sono stati registrati 1.972 casi sospetti, con 41 vittime. In Libano sono stati segnalati cinque decessi e 169 contagi, in maggioranza tra i rifugiati siriani. Tre persone sono morte e 39 sono state contagiate nel campo profughi di Minawao, in Camerun. Infine, sessanta infezioni sono state registrate in Kenya.

Cicloni Almeno ventotto persone sono morte nel passaggio del ciclone Sitrang sul sud del Bangladesh. Circa un milione di persone sono state costrette a lasciare le loro case. ◆ L’uragano Roslyn ha raggiunto lo stato di Nayarit, nell’ovest del Messico, causando due vittime e danneggiando abitazioni e strade.

Mare Una grande area marina protetta alle Hawaii, negli Stati Uniti, ha permesso il recupero della popolazione dei tonni. In poco tempo sono infatti aumentate le catture di pesci delle specie Thunnus albacares e Thunnus obesus appena all’esterno della riserva. La Papahānaumokuākea (nella foto), la più grande riserva marina del mondo, era stata creata nel 2006 (e ampliata nel 2016) per salvaguardare le risorse ittiche locali e il patrimonio culturale hawaiano. Lo studio, pubblicato su Science, mostra che i benefici si estendono ben oltre i confini della riserva e riguardano anche i pesci che migrano. Prima di crearne una è quindi importante analizzare a fondo le caratteristiche biologiche, i luoghi di riproduzione e le rotte migratorie dei pesci, ma anche costi e benefici delle attività ittiche.

Alluvioni Il Ciad ha proclamato lo stato d’emergenza per fronteggiare le gravi alluvioni delle ultime settimane, che hanno messo in difficoltà più di un milione di persone. ◆ Le Nazioni Unite hanno avvertito che questo mese 75mila rifugiati resteranno senza razioni alimentari a causa degli allagamenti nel Sud Sudan. ◆ In Niger le alluvioni legate a una stagione delle piogge particolarmente intensa hanno provocato almeno 195 vittime.

Incendi Centinaia di pompieri sono impegnati a mettere sotto controllo un incendio che si è sviluppato sul monte Kilimangiaro, in Tanzania.

Okapi Alcune organizzazioni della società civile congolese hanno chiesto misure urgenti per proteggere gli okapi che vivono in una riserva dell’Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Gli animali, che appartengono alla famiglia dei giraffidi, sono minacciati dalle attività estrattive in una miniera d’oro.

