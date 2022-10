Il primo turno delle presidenziali del 23 ottobre si è concluso con la vittoria del conservatore Anže Logar, ex ministro degli esteri sloveno, che ha ottenuto il 34 per cento dei voti. Il 13 novembre Logar sfiderà l’indipendente di sinistra Nataša Pirc Musar (27 per cento). Come scrive Dnevnik, chi vincerà prenderà il posto di Borut Pahor, in carica dal 2012 dopo essere stato premier per quattro anni. Fuori dal ballotaggio è rimasto Milan Brglez, sostenuto dal governo di centrosinistra.