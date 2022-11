Nella Repubblica Centrafricana tre ex ribelli, Sallet Adoum, Ousman Yaouba e Tahir Mahamat, sono stati condannati a dure pene carcerarie, da vent’anni di prigione all’ergastolo, per crimini contro l’umanità, riferisce il sito Africa News. È la prima sentenza emessa da un tribunale speciale con sede a Bangui, formato da giudici locali e internazionali, incaricato di giudicare i crimini commessi durante la guerra civile scoppiata nel 2013. I tre ex combattenti appartenevano a un gruppo chiamato 3R che nel maggio 2019 attaccò un villaggio nel nordovest del paese, uccidendo 46 persone.