Il presidente libanese Michel Aoun ha lasciato il palazzo presidenziale il 30 ottobre ( nella foto ), alla vigilia della scadenza del suo mandato. Il parlamento non ha ancora scelto il successore e si teme un lungo vuoto di potere. Il premier dimissionario Najib Mikati da sei mesi non riesce a formare un governo a causa delle divergenze con il movimento di Aoun. Per L’Orient-Le Jour i sei anni di Aoun sono stati segnati da catastrofi che hanno trasformato il “presidente forte” in uno degli uomini più detestati del paese.