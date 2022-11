La zanzara Anopheles stephensi, prevalente in Asia meridionale, potrebbe essere responsabile degli ultimi focolai di malaria in Africa orientale. A Dire Daua, in Etiopia, i casi della malattia sono passati da 205 a 2.400 nel giro di due anni. La maggior parte delle persone infettate vive in aree in cui la zanzara è presente, scrive Nature. La specie, resistente a molti insetticidi, si riproduce nei depositi d’acqua, in particolare barili e pozzi, diffusi in molte località africane. Inoltre, predilige gli ambienti esterni a quelli interni, rendendo inefficace l’uso delle zanzariere.