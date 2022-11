Smog Le autorità della capitale indiana New Delhi hanno ordinato la chiusura delle scuole a causa dell’inquinamento, dovuto in gran parte agli incendi appiccati dagli agricoltori nel nord del paese. I livelli di particolato fine PM2,5, il più pericoloso per la salute, sono venticinque volte superiori al limite massimo fissato dall’Organizzazione mondiale della sanità.