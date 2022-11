Il 13 novembre il presidente israeliano Isaac Herzog ha incaricato l’ex primo ministro Benjamin Netanyahu, vincitore delle elezioni del 1 novembre insieme ai suoi alleati di estrema destra, di formare un nuovo governo. Netanyahu, che ha 73 anni ed è sotto processo per corruzione, potrebbe diventare primo ministro per la sesta volta. Ha a disposizione 28 giorni per mettere in piedi una squadra di ministri, più altre due settimane, se necessario, ricorda il Jerusalem Post. ◆ Il 15 novembre Israele ha detto che non collaborerà con l’indagine dell’Fbi sull’omicidio della giornalista palestinese-statunitense Shireen Abu Akleh, avvenuto a maggio in un’operazione dell’esercito israeliano in Cisgiordania. Il ministro della difesa uscente, Benny Gantz, ha definito l’indagine “un grave errore” e “un’interferenza negli affari interni israeliani”.