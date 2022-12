La Commissione europea ha deciso di confermare la proposta di sospendere il versamento all’Ungheria di più di 7,5 miliardi di euro di fondi di coesione e 5,8 miliardi del piano di ripresa dalla pandemia, stabilendo che Budapest non ha fatto abbastanza per mettere in atto le riforme concordate sull’indipendenza della giustizia, lo stato di diritto e la lotta alla corruzione. L’ultima parola spetterà al Consiglio europeo, che dovrebbe pronunciarsi entro il 19 dicembre. La decisione sarà presa a maggioranza qualificata, spiega Euronews, ma l’Ungheria potrebbe usare la minaccia di bloccare altri voti che richiedono l’unanimità.