Quasi per caso una dottoranda ha individuato in un frammento d’ambra conservato da circa cent’anni al Museum of comparative zoology dell’università di Harvard, negli Stati Uniti, la più antica formica legionaria mai descritta e risalente a trentacinque milioni di anni fa. Chiamata Dissimulodorylus perseus, è molto simile alle moderne legionarie del genere Dorylus diffuse in Africa e in Asia, spiega la rivista Biology Letters. Il fossile dimostra che durante l’eocene, un’epoca in cui il continente era più caldo e umido di oggi, la formica era presente in Europa.