Rifiuti L’Unione europea è in ritardo su alcuni obiettivi ambientali da raggiungere entro il 2030 e il 2050. Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente (Eea), per esempio, la riduzione dei rifiuti urbani è troppo lenta. Quelli che finiscono nei termovalorizzatori e nelle discariche sono ancora troppi. Negli ultimi anni la quantità totale è rimasta stabile a circa 113 milioni di tonnellate, una cifra molto lontana dall’obiettivo di 56,5 milioni di tonnellate entro il 2030. Servirebbero quindi investimenti immediati nella progettazione dei prodotti, nei sistemi di raccolta e negli impianti di recupero. Altri obiettivi ambientali, per esempio la riduzione delle morti premature dovute all’inquinamento, potrebbero invece essere raggiunti. Nella foto: Roma, Italia, 25 giugno 2021