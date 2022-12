Quasi tutta la vita negli oceani dipende dai minuscoli organismi autotrofi noti come fitoplancton, capaci di prodursi da soli il nutrimento grazie alla fotosintesi. Questi organismi catturano l’anidride carbonica dall’atmosfera e rilasciano ossigeno (circa metà di quello presente sulla Terra). Per capire quanto fitoplancton c’è negli oceani, un dato importante per valutare la salute del pianeta, gli scienziati misurano la concentrazione di clorofilla, il composto che permette ai minuscoli organismi e alle piante di assorbire energia dalla luce solare. La clorofilla varia a seconda delle stagioni: di solito è più abbondante in primavera e all’inizio dell’estate, quando grandi quantità di luce e di nutrienti alimentano le fioriture di fitoplancton.