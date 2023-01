Secondo i dati del ministero della salute, nella settimana dal 31 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 i casi di covid-19 in Italia sono stati 135.990, con un aumento dell’11,5 per cento rispetto alla settimana precedente. I decessi sono passati da 706 a 775, con un aumento del 9,8 per cento. Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è invece stabile. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’ondata di covid in corso in Cina non dovrebbe avere conseguenze significative in Europa.