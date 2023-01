Il 10 gennaio il governo australiano ha presentato il piano promesso in campagna elettorale per limitare le emissioni dei 215 impianti più grandi del paese. “A partire dal 1 luglio, le aziende dovranno ridurre le emissioni del 5 per cento all’anno, per abbattere la loro produzione di CO2 industriale di un terzo entro il 2030”, spiega il Guardian. “Ma, senza limiti all’uso del meccanismo di compensazione del carbonio, le emissioni effettive potrebbero diminuire meno del previsto”.