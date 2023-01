Il 9 gennaio, riunita a Ginevra, la comunità internazionale ha promesso nove miliardi di dollari per la ricostruzione in Pakistan, colpito la scorsa estate da un’alluvione che il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha definito un “monsone sotto steroidi”. Nell’incontro il primo ministro pachistano Muhammad Shehbaz Sharif ha dichiarato che nel corso dei prossimi tre anni il paese avrà bisogno di 16,3 miliardi dollari per riprendersi completamente, scrive** Dawn**. Per ora l’impegno maggiore (4,2 miliardi) è arrivato dalla Banca islamica per lo sviluppo, mentre la Banca mondiale ha promesso 2 miliardi. L’alluvione ha colpito almeno 33 milioni di persone, causando più di 17mila morti e lasciando otto milioni di pachistani senza casa.