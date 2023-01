“C’è una regola d’oro: seguire i soldi. La scia dei soldi ne ha fatti cadere molti. Il più famoso è Al Capone, ma anche in Italia con questa regola sono stati presi boss molto potenti e mafiosi meno importanti. Nel caso di Matteo Messina Denaro, però, questa ricetta è fallita”, scrive il settimanale tedesco Der Spiegel. Per trent’anni i magistrati e le forze dell’ordine hanno cercato di arrestarlo. Si è anche ipotizzato che durante la lunga latitanza si fosse nascosto in Spagna o in Albania. Molti hanno dedicato la loro carriera a scovarlo, senza suc­cesso.

Nel periodo natalizio i carabinieri hanno orientato le loro attenzioni su un sessantenne in cura nella clinica privata La Maddalena, a Palermo: il geometra Andrea Bonafede, malato di cancro. Dopo la cattura hanno avuto la certezza che Bonafede era in realtà il mafioso più ricercato al mondo, Matteo Messina Denaro. “Dal 13 gennaio i magistrati e le forze dell’ordine sorvegliavano chi andava a curarsi nella clinica” afferma lo Spiegel. “Poi il 16 gennaio Messina Denaro si è presentato con il nome di Andrea Bonafede per sottoporsi a una seduta di chemioterapia. Si è registrato all’accettazione ed è uscito di nuovo dalla clinica. All’improvviso sono apparse le forze di sicurezza. Quando gli agenti gli hanno chiesto quale fosse il suo nome, lui ha subito rinunciato alla copertura: ‘Sono Matteo Messina Denaro’, ha risposto. È stato arrestato in strada e non ha opposto resistenza”.