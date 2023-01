Siccità Una forte siccità ha colpito, per il terzo anno consecutivo, il centro dell’Argentina, minacciando la produzione agricola. Il 54 per cento del territorio argentino è attualmente interessato (il 14 per cento in forma “grave” e il 9 per cento “estrema”).

Fiumi Le attività minerarie illegali hanno inquinato i fiumi in molte aree del mondo. Analizzando le immagini satellitari, scrive Science, è emerso che rispetto a 37 anni fa l’acqua è più torbida a causa della presenza di sedimenti sospesi. Il fenomeno, rilevato in 173 fiumi di 49 paesi, riguarda soprattutto le regioni tropicali. I paesi con più corsi d’acqua inquinati sono l’Indonesia, la Birmania, la Repubblica Democratica del Congo e la Colombia. La torbidità dell’acqua danneggia gli organismi acquatici, causandone anche la morte, soprattutto quando i sedimenti sono contaminati da mercurio o composti chimici tossici. In tre paesi, Suriname, Colombia e Sierra Leone, le attività illegali hanno decimato le popolazioni di pesci. Nella foto: il fiume inquinato Slaná (a destra), in Slovacchia

Marton Monus, Reuters/Contrasto

Tornado Almeno sette persone sono morte nel passaggio di alcuni tornado sull’Alabama e sulla Georgia, nel sudest degli Stati Uniti. Molte case sono state danneggiate.

Frane Una grande frana ha costretto settecento persone a lasciare le loro case nel dipartimento di Cauca, nel sudovest della Colombia. La frana ha anche causato la chiusura per almeno un mese della principale strada che collega il paese all’Ecuador (nota come “panamericana”).

Foreste Tra il 2010 e il 2021 l’Honduras ha perso il 10 per cento delle sue foreste. Il dato è stato fornito dalla presidente Xiomara Castro, che ha presentato un programma di protezione ambientale.

Plastica Il ministero dell’ambiente britannico ha annunciato che a partire da ottobre sarà vietata la vendita di posate e piatti di plastica monouso. L’obiettivo è proteggere gli oceani dall’inquinamento da plastica.

Oceani Secondo uno studio pubblicato su Advances in Atmospheric Sciences, la temperatura media degli oceani non è mai stata alta come nel 2022. Gli oceani assorbono più del 90 per cento dell’eccesso di calore causato dalle emissioni di gas serra.

Epidemie L’Uganda ha annunciato la fine di un’epidemia di ebola che ha causato 55 vittime da settembre.

Lucertole Una nuova specie di lucertola è stata scoperta nel parco nazionale Otishi, nel sudest del Perù. La lucertola, dal colore grigio scuro, è stata chiamata Proctoporus titans.

Parque Nacional Otishi - Sernanp