Insetti Le aree protette esistenti non tutelano gli insetti, anche se questi animali svolgono funzioni importanti per gli ecosistemi, soprattutto con l’impollinazione dei fiori. Il 76 per cento delle specie non è coperto in modo adeguato da aree protette e quasi il 2 per cento è del tutto assente da queste zone. Gli insetti sono senza tutele soprattutto in Nordamerica, Europa orientale, Australasia e Asia meridionale e sudorientale. Su molti di loro i dati sono però incompleti, affermano i ricercatori nello studio pubblicato su One Earth. Secondo alcune stime, le popolazioni di insetti sono in declino in tutto il mondo. Le minacce principali sono l’agricoltura intensiva, la crisi climatica, l’urbanizzazione e la distruzione degli habitat. Nella foto: una farfalla Vanessa kershawi