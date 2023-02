Il 17 e il 18 febbraio il movimento giovanile del Partito islamista malese (Pas) ha organizzato una manifestazione nello stato del Terengganu, nella costa orientale della penisola, in cui i militanti hanno sfilato vestiti da guerrieri di epoca ottomana. Gli organizzatori hanno definito la parata una “innocua rievocazione storica”, scrive il South China Morning Post, ma a buona parte dell’opinione pubblica non è sfuggita la somiglianza con l’immaginario evocato dal Ku klux klan, negli Stati Uniti. Dopo le elezioni di novembre il Pas è all’opposizione, ma rimane il partito con più deputati in parlamento e molti malesi temono la sua propaganda conservatrice. ◆