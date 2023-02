In inverno le persone tendono a dormire di più. Analizzando i dati relativi a circa duecento pazienti con disturbi del sonno, raccolti dall’ospedale universitario della Charité, a Berlino, è emerso che in inverno la fase rem di sonno profondo dura mezz’ora in più rispetto all’estate. La fase rem è collegata all’orologio circadiano del ritmo sonno-veglia, che è influenzato dalla luce naturale. I ricercatori affermano su Frontiers in Neuroscience che la fisiologia umana si adatta alle stagioni, imponendo di dormire di più in inverno per non essere stanchi in primavera.