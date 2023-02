“È una benedizione avere passato tutti questi anni insieme”, dice Tony Toto in un’intervista a un sito di Allentown, in Pennsylvania, negli Stati Uniti, parlando dei suoi 57 anni di matrimonio con Frances. “Però abbiamo passato un momento difficile”. Successe nel 1983. La donna, dopo i molti tradimenti del marito, decise di ucciderlo. Prima provò a fargli esplodere la macchina, poi ad avvelenarlo, ma i due tentativi fallirono. Così assoldò due adolescenti perché gli sparassero. “Mi colpirono due volte”, racconta Toto, che sopravvisse all’attentato. “Non ero molto lucida”, racconta Frances, “era una situazione di amore-odio”. Quando fu dimesso dall’ospedale, l’uomo versò la cauzione per sua moglie, che passò comunque quattro anni in carcere. Oggi, quarant’anni dopo, sono ancora felicemente insieme, perché “l’amore vince sempre”, dice Toto. Nel 1990 la loro storia è diventata un film, Ti amerò… fino ad ammazzarti di Lawrence Kasdan.