Si è aperto il 1 marzo a Libreville, in Gabon, l’incontro One forest summit, dedicato alla tutela delle foreste tropicali e patrocinato anche dalla Francia. Secondo alcuni studi, le grandi foreste dell’Africa centrale sono in grado di assorbire 1,5 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all’anno, il 4 per cento delle emissioni mondiali, più di quanto ormai faccia la foresta amazzonica. Il Gabon, scrive Africa News, è la prima tappa di un nuovo viaggio in Africa del presidente francese Emmanuel Macron, che visiterà anche l’Ango l a, il Congo e la Repubblica Democratica del Congo. L’obiettivo, spiega il sito, è rafforzare i rapporti con alcuni governi africani in un momento in cui il continente è corteggiato da potenze come la Russia e la Cina.