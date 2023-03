◆ Nell’articolo “Sanità ecologica” (Internazionale 1501) si nominano “asilo nido” e “scuola materna” in Finlandia. Non so con quali termini finlandesi si definisce il sistema educativo da zero a sei anni. In Italia i nomi corretti sono: nido d’infanzia (da zero a tre anni) e scuola dell’infanzia (da tre a sei anni). Il cambio del nome, voluto dal legislatore decenni fa, vuole affermare l’idea del passaggio da servizi socioassistenziali a servizi educativi. Quindi al centro ci sono le bambine e i bambini. Questi luoghi sono fondamentali per la loro crescita e il loro sviluppo complessivo, non sono solo un sostegno alle famiglie. L’invito è a fare attenzione alle parole perché rivelano la struttura del pensiero.

Paola Flaborea