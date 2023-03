Gli abitanti di Berlino sono andati alle urne il 26 marzo per un referendum sulla neutralità carbonica della capitale tedesca entro il 2030, con quindici anni d’anticipo. Il 50,9 per cento dei partecipanti ha votato sì, ma il referendum è fallito perché non ha raggiunto il quorum: non è stato infatti approvato dal 25 per cento dell’elettorato totale. Le autorità comunali, scrive Deutsche Welle, avevano invitato i cittadini a bocciare la proposta, considerata irrealistica.