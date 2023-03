Il 24 marzo la polizia sudcoreana ha annunciato l’arresto di Kwon Do-hyung , il fondatore della Terraform Labs, l’azienda di criptovalute al centro di un crollo da quaranta miliardi di dollari nel 2022, scrive la Bbc. Kwon, indagato per violazione delle norme finanziarie in Corea del Sud e per frode negli Stati Uniti, è stato fermato in Montenegro, dove si trovava sotto falso nome, mentre cercava di prendere un volo per Dubai. Il manager aveva fatto perdere le tracce di sé dopo l’apertura delle indagini. Insieme a lui è stato arrestato Han Chang-joon, ex amministratore delegato della Chai (un’azienda sudcoreana di app per i pagamenti) ed ex socio d’affari di Kwon.