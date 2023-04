Due persone sono morte il 4 aprile in un bombardamento israeliano vicino a Damasco. Enab Baladi nota che è il quarto raid in meno di una settimana. Secondo il giornale indipendente siriano gli attacchi sono aumentati dopo il terremoto del 6 febbraio, perché Israele crede che l’Iran usi i voli umanitari per portare armi nel paese. Lo stesso giorno gli Stati Uniti hanno annunciato di aver ucciso in un raid a Idlib, nel nordovest della Siria, Khaled Aydd Ahmad al Jabouri, un capo del gruppo Stato islamico, responsabile di attacchi in Europa.