Cuba-Stati Uniti Il 12 aprile si è aperto a Washington il secondo giro di negoziati tra Cuba e Stati Uniti per discutere le politiche migratorie. L’amministrazione Biden si sta preparando alla fine delle restrizioni imposte durante la pandemia, che hanno bloccato centinaia di migliaia di cubani al confine con il Messico.

Stati Uniti Il 10 aprile almeno cinque persone sono state uccise e nove sono rimaste ferite in una sparatoria in una banca a Louisville, in Kentucky. Dall’inizio dell’anno nel paese ci sono state 146 sparatorie con almeno 4 persone morte o ferite.