“ Il 10 aprile il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( nella foto ) ha concluso i suoi primi cento giorni al governo del Brasile, un periodo segnato dalla volontà di ripristinare alcuni programmi sociali avviati nei suoi precedenti mandati”, scrive l’Associated Press. Le iniziative principali sono Bolsa família, che assicura un salario minimo alle famiglie povere; Mi casa, mi vida, che ha l’obiettivo di dare un’abitazione dignitosa a quasi sette milioni di persone; Mais médicos, per migliorare l’assistenza sanitaria nelle zone più isolate del paese. Secondo Brian Winter, analista politico esperto di America Latina della rivista Americas Quarterly, “rispetto al governo di Jair Bolsonaro oggi il Brasile è tornato a una certa normalità istituzionale”.