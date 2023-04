Il 10 aprile il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Burundi su un programma di aiuti da 261 milioni di dollari. È il primo intervento dell’istituzione finanziaria nel paese dal 2015, quando scoppiò una crisi politica che, come spiega Rfi, ha messo in ginocchio l’economia. Negli ultimi tre anni il Burundi è stato il paese più povero al mondo. Il governo si è impegnato ad attuare una serie di riforme, tra cui quella che riguarda la svalutazione del franco burundese. Invece in Tunisia, un paese in grave crisi economica, il 6 aprile il presidente Kais Saied ha chiuso bruscamente i negoziati per ottenere un prestito dall’Fmi, dichiarando che “i diktat dell’organizzazione sono inaccettabili”.