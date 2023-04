Justin Steinmetz gestisce una fattoria nella contea di Berks, in Pennsylvania, Stati Uniti. “Abbiamo moltissimi animali e ci servivano soldi per il mangime, così io e mia moglie abbiano pensato di offrire l’occasione di fare un po’ di coccole ai nostri agnellini per cinque dollari”. L’idea ha avuto un grande successo e secondo Steinmetz i cuccioli erano molto contenti. Ora però ha dovuto ritirare la fattoria dai prossimi festival vegani di Macungie e Allentown: gli sono arrivati dei messaggi “non troppo gentili” da gruppi di vegani e di attivisti per i diritti degli animali perché sfrutta i suoi agnelli.