Il 18 aprile il presidente siriano Bashar al Assad ha accolto a Damasco il ministro degli esteri saudita per la prima volta dall’inizio della guerra civile siriana nel 2011. L’incontro conferma la normalizzazione dei rapporti di vari paesi arabi con il regime siriano, commenta The New Arab. Il sito panarabo ricorda che questo passo arriva in un momento in cui i due grandi nemici della regione, Iran e Arabia Saudita, si stanno riavvicinando. Le due potenze sono coinvolte in vari conflitti nella regione, tra cui quello siriano.