“È un ragazzo sveglissimo”, racconta Serena Porter, che insegna alla scuola primaria H.M. Pearson di Fauquier, in Virginia, parlando del suo studente Liam Squires, che fa la quinta elementare. “Si accorge sempre se sbaglio, e non si fa problemi a correggermi”. Un giorno il bambino ha trovato un errore nel libro di testo: su _Exploring science all around us _le didascalie di due immagini erano invertite. “Se il libro sbaglia e tu te ne accorgi sei un fico”, ha detto Liam. Linda Correll, responsabile dell’educazione scientifica della scuola, ha avvertito la Five Ponds Press, che pubblica il volume. Gli editori hanno mandato una breve lettera allo studente per ringraziarlo. “Sinceramente mi aspettavo di più di un semplice grazie e una pacca sulla spalla”, ha commentato lui.