Il 25 aprile migliaia di persone hanno manifestato contro la riforma della giustizia, mentre si svolgeva la cerimonia per il 75° anniversario della proclamazione dello stato d’Israele. Il giorno prima un palestinese aveva ferito cinque persone a Gerusalemme ed era stato ucciso da un civile armato. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato di “attentato terroristico”. Il 23 aprile Israele ha arrestato Imad al Adwan, un deputato giordano accusato di voler trasportare illegalmente armi e oro in Cisgiordania. Secondo Al Quds al Arabi potrebbe trattarsi di “una punizione” per il sostegno di Al Adwan alla causa palestinese o per le critiche rivolte da Amman in seguito alle incursioni israeliane nella moschea Al Aqsa a Gerusalemme.