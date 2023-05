Dallo spazio si vedono vari siti di fama mondiale, tra cui il Colosseo, il più grande anfiteatro romano mai costruito, che domina le rovine del Foro romano e del colle Palatino. Poco più a sud si riconosce il profilo allungato del Circo massimo, uno stadio usato in passato per le corse delle bighe, carri a due ruote trainati da due cavalli. A ovest, in un’ansa del fiume, c’è l’isola Tiberina, l’unica isola nel tratto urbano del fiume. Più a nord, vicino a piazza Navona, riconoscibile dalla forma ellittica, si scorge la cupola del Pantheon, che ha un diametro di 43 metri. Sulla riva opposta del fiume sono visibili la basilica di San Pietro con la piazza omonima, nello stato della Città del Vaticano; e castel Sant’Angelo, dalla forma a stella, nato come mausoleo dell’imperatore Adriano e diventato poi una fortezza.