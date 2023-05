I piccoli produttori agricoli in Indonesia e Malaysia, i principali paesi esportatori di olio di palma, rischiano di subire un duro colpo dopo l’entrata in vigore, il 13 aprile, della legge dell’Unione europea contro la deforestazione. La legge obbliga i fornitori di prodotti come olio, soia, legname e cacao a garantire che questi non vengano da terreni deforestati. Il timore è che i piccoli coltivatori non abbiano le risorse per certificare la provenienza dei loro prodotti, a vantaggio delle grandi piantagioni. “Per l’Indonesia potrebbe essere l’occasione di rivedere la gestione delle sue foreste”, scrive il Jakarta Post.